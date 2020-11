McCourt imposera-t-il des ventes, cet hiver ?

Frank McCourt exigerait des ventes lors du marché des transferts hivernal.





Selon les renseignements relayés par Baptiste Chaumier, journaliste de L'Équipe, le patron de l'OM "exige des ventes lors des deux prochains mercatos - hiver et été". Info ou intox ? Si l'on en croit les rumeurs des derniers jours, André Villas-Boas et Pablo Longoria paraissent plutôt s'affairer à renforcer leur groupe. Les noms de Mariano Diaz (Real Madrid) et de Romain Perraud (Stade Brestois) ont notamment filtré.



Comme tous les grands clubs européens, l'OM est très impacté par la situation sanitaire. Il sera intéressant de voir si le propriétaire américain décide d'en profiter pour tenter de réduire l'écart avec certains concurrents, où s'il envisage réellement de réduire son contingent de joueurs. Le club paraît dans tous les cas encore payer les erreurs stratégiques des premières saisons, et une politique salariale qui n'était pas en adéquation avec ses moyens. Et il semble aussi très loin des objectifs ambitieux annoncés lors du rachat, en 2016. Très loquace en début de projet, Jacques-Henri Eyraud ne prend d'ailleurs quasiment plus la parole.



Pour rappel, le mercato hivernal ouvrira ses portes du 4 au 31 janvier 2021.