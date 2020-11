Mercato : l'OM suivrait Perraud de près

L'OM s'intéresserait à la situation de Romain Perraud (23 ans), le défenseur gauche du Stade Brestois.





D'après les éléments relayés par Jeunes Footeux, le club phocéen est dans le coup pour recruter le défenseur breton, cet hiver. Il ne serait toutefois pas le seul, étant donné que les noms de la Sampdoria et, évidemment, de Lyon sont aussi cités. Son arrivée pourrait notamment compenser un départ de Jordan Amavi, lequel n'a toujours pas été prolongé et arrive à six mois du terme de son engagement.



Sous contrat jusqu'en 2023, Perraud a réalisé un gros début de saison, avec des statistiques impressionnantes : il a marqué 3 buts et délivré 4 passes décisives en 10 apparitions en Ligue 1. Il a été formé à Nice et été recruté par Brest pour un montant de 2 millions d'euros, lors de l'été 2019. Il pourrait bénéficier d'un bon de sortie, en cas d'offre intéressante.



Le natif de Toulouse totalise 31 matchs de L1 et 32 de L2, depuis le début de sa carrière. Il a également disputé 3 rencontres d'Europa League.