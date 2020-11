Roustan croit savoir ce qui attirait Maradona, à Marseille

Didier Roustan pense que Diego Maradona voulait signer à l'OM pour avoir une villa et la tranquillité.





Sur la chaîne L'Équipe, le journaliste s'est remémoré l'épisode de la non-venue de Maradona à l'OM, lors de l'été 1989. Il pense que la principale motivation de l'Argentin consistait à quitter le brasier napolitain : "Il voulait y aller pour être tranquille, et il aurait été tranquille par rapport à Naples. Vous savez ce qui le rendait fou quand il a vu Michel Hidalgo ? Ce qui faisait la différence ? J'en ai discuté avec Michel. Il m'a dit : “c'est un truc de fou. Tu sais ce qui a fait la différence et pourquoi il avait des yeux comme ça ? Maradona m'a demandé : si je viens, est-ce que j'aurai une villa ?” Et Michel lui a répondu : “oui évidemment, tu auras une villa avec 25 hectares si tu veux...” Et Maradona insistait : “je veux vraiment une villa !” Parce qu'à Naples, il était obligé de vivre dans un bunker, il était en haut un peu comme à Buenos Aires. Parce que là-bas, tu ne peux pas avoir de villa sinon les gens vont escalader... Et la villa, ça le rendait fou. Ce n'est pas passé loin...", a lâché Roustan.



Pour rappel, El Pibe de Oro avait quant à lui expliqué que Bernard Tapie lui avait aussi proposé de doubler son salaire. Retenu par son président de l'époque, Corrado Ferlaino, il n'a finalement pas porté le maillot olympien.