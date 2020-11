Conceiçao : "L'OM était bien préparé"

Sergio Conceiçao considère que l'OM a été supérieur au match aller (0-3), mercredi soir.





Le coach du FC Porto a évoqué les progrès réalisés par les joueurs d'André Villas-Boas, en conférence de presse : "Malgré la victoire, il faut rester mesuré. Marseille était bien préparé et a été plus agressif qu'à l'aller. On a eu des difficultés dans le jeu, Marseille a tenu nos attaquants grâce à Kamara et Rongier. Heureusement, on a réussi à marquer en fin de première période et ça s'est amélioré", a-t-il lancé face aux médias.



L'OM s'est quand même incliné 0-2 sur son terrain, face à une formation qui n'est pas censée lui être si supérieure. Le niveau de jeu affiché depuis le début de la Ligue des Champions par les Olympiens laisse songeur sur la qualité de l'effectif marseillais, voire sur les dégâts liés à la préparation physique perturbée. Il met en tout cas en lumière les limites de certains éléments, tels que Florian Thauvin, dont le jeu a beaucoup déçu.



Le club phocéen jouera face à l'Olympiakos, le 1er décembre, avec l'espoir de sauver ce qui peut l'être. Pour rappel, il garde une chance d'obtenir la 3e place et de se qualifier pour la Ligue Europa.