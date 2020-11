Ménès : "C'est un constat désolant pour le football français"

Pierre Ménès a réagi à la nouvelle défaite concédée par l'OM face au FC Porto (0-2). Il pense qu'elle sanctionne le très faible niveau de la Ligue 1.





"Finalement, le plus angoissant c'est que l'OM soit en position d'être aussi bien classé en Ligue 1 avec ses deux matchs en retard, alors qu'au niveau européen il montre son inutilité crasse. C'est un constat désolant, pour les supporters marseillais en premier lieu, mais aussi pour le foot français dans son ensemble, qui termine cette semaine de LdC avec un bilan médiocre de deux défaites et une victoire. Et encore, quelle victoire", a-t-il écrit sur son blog.



On peut aussi se demander si les clubs français ne payent pas l'arrêt définitif du championnat, la saison passée, puis sa reprise à une date différente de celle de leurs concurrents européens.