Villas-Boas : "C'est le moment de soutenir mes joueurs"

André Villas-Boas est revenu sur la défaite concédée contre le FC Porto (0-2), en conférence de presse. Il a affiché son soutien à ses joueurs.





L'entraîneur de l'OM a choisi de protéger ses joueurs, face à la pluie de critiques qui s'annoncent : "On ne peut rien faire sur les treize défaites, elles sont là. On a touché le fond, comme vous pouvez l'imaginer. On avait déjà touché le fond à Porto, mais aujourd'hui, l'équipe a tout donné : l'envie, la détermination. C'est le moment d'être avec mes joueurs, de les soutenir pour leur donner confiance pour la suite", a-t-il confié aux médias présents.





"Une compétition trop grande ? Ce sont des mots trop durs"

Il pense que son équipe est tombée sur plus forte qu'elle : "La Ligue des Champions, c'est fini pour nous. Je laisse un message de confiance à mes joueurs. On a travaillé comme jamais. Une compétition trop grande ? Ce sont des mots trop durs. Je ne crois pas. On a des joueurs qui ont beaucoup d'expérience, qui sont bons. Mais tout s'est mal passé dans cette compétition. On a payé trop cher le prix d'être dans la compétition, pour le rêve qu'on a eu. Les autres ont montré qu'ils étaient meilleurs que nous. C'est dur", a-t-il poursuivi.



La marche était trop haute pour certains joueurs, lesquels n'ont pas suffisamment évolué au niveau international. On peut surtout regretter que certains cadres n'aient pas assumé leur statut, voire que l'effectif n'ait pas été davantage renforcé, lors du mercato estival.