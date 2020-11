Germain : "On méritait autre chose que d'être menés avant la pause"

Aligné sur le front de l'attaque de l'OM, mercredi soir, Valère Germain (30 ans) n'est pas parvenu à percer la défense du FC Porto. Il s'est exprimé, après la défaite (0-2).





"C'est difficile, car on enchaîne une quatrième défaite dans ce groupe, alors qu'on voulait vraiment gagner ce soir. Sans être étincelants, on a été plutôt cohérents en première période par rapport à nos trois premiers matchs dans ce groupe. Malheureusement, sur un coup de pied arrêté, petit coup du sort et on prend ce premier but", a déclaré le natif de Marseille, face au micro de la chaîne Téléfoot.





"Sur le caractère, ce n'est pas suffisant"

Il regrette ce premier but : "Il y a un peu de colère, de frustration et de déception, car on méritait autre chose que d'être menés avant la pause." Il pense aussi que le groupe olympien manque de caractère : "Il va falloir travailler un peu plus l'animation offensive. Sur le caractère, on était un peu plus présents même si ce n'est pas suffisant."



Si Germain, qui est rarement titulaire, prend ses responsabilités en s'exprimant devant les médias. On note que ce n'est pas le cas de certains cadres de l'équipe. On peut regretter que quelques anciens n'assument pas leur rôle de leader dans cette Ligue des Champions, et en particulier quand le bateau tangue.