Maradona : Villas-Boas propose un geste fort

André Villas-Boas s'est exprimé sur le décès de Diego Armando Maradona. Le coach de l'OM pense que la FIFA pourrait supprimer le numéro 10 pour lui rendre hommage.





"C'est une très mauvaise nouvelle, en plus de la perte d'un dirigeant (de Porto, Reinaldo Teles, NDLR) qui a eu beaucoup d'importance pour moi, qui a été la première personne à m'avoir ouvert les portes du coaching. Maradona, oui c'est un coup dur, je voudrais que la FIFA laisse tomber le numéro 10 pour toutes les compétitions, toutes les équipes... Ce serait le plus bel hommage qu'on puisse lui faire. C'est une perte incroyable pour le monde du foot", a déclaré l'entraîneur phocéen en conférence de presse.



On doute que la FIFA exauce le voeu du Portugais. Maradona a disputé 680 matchs et marqué 346 buts, durant sa carrière.