Zidane : "Maradona, c'est une perte énorme pour le monde"

Zinedine Zidane s'est exprimé sur le décès de Diego Armando Maradona, à l'âge de 60 ans, mercredi.





Le coach du Real Madrid s'est dit touché par la nouvelle de sa disparition : "C'est une perte énorme pour le monde en général, et pour le monde du football. J'ai gravé dans ma tête son Mondial 1986. Cela nous touche profondément, nous sommes désolés, surtout pour sa famille. Je n'ai pas de mots. Nous sommes très tristes de cette nouvelle", a-t-il déclaré face à la presse, en marge du match remporté par son équipe contre l'Inter Milan (2-0).



Aux dernières nouvelles, l'Argentin est décédé de façon naturelle d'une "insuffisance cardiaque congestive chronique qui a généré un oedème pulmonaire aigu". Il était dans une maison du quartier privé de San Andrés, en Tigre. Il s'était levé tôt et était reparti se coucher, un peu plus tard. Il devait se lever à midi pour prendre un médicament, son psychologue et son psychiatre sont allés dans sa chambre vers 11h30 et se sont rendu compte qu'il ne répondait pas.



L'Argentine a décrété trois de deuil national.