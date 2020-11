Villas-Boas : "C'est trop tôt pour Henrique"

André Villas-Boas s'est exprimé sur le match réalisé par Luis Henrique (18 ans), face à Porto (0-2). Le Brésilien n'est pas parvenu à faire la différence, sur son côté gauche.





"C'était son premier match (comme titulaire), un match difficile, d'un haut niveau pour un mec de 18 ans qui arrive du Brésil. Manafa ne lui a pas laissé trop d'espaces. On a vu quelques bonnes choses, mais il faut travailler encore. C'est trop tôt. J'ai voulu changer sur le côté et lui offrir des un-contre-un face à Manafa. Mais il lui faut plus de temps encore", a déclaré le technicien phocéen face à la presse, après la rencontre.



Pour rappel, il s'agissait de la première titularisation de l'ancien joueur de Botafogo avec l'OM. AVB a donc choisi de le faire démarrer dans un contexte assez délicat, laissant notamment Dimitri Payet sur le banc de touche. S'il n'a touché que 22 ballons, sa talonnade pour Germain méritait par exemple d'être mieux exploitée.



On peut imaginer que Luis Henrique bénéficiera d'une nouvelle chance en championnat, là où le niveau paraît bien inférieur.