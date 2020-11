Alvaro : "On doit accepter la supériorité de l'adversaire"

Alvaro Gonzalez (30 ans) a eu le cran de se présenter devant les micros, après la défaite concédée contre le FC Porto (0-2), en Ligue des Champions. L'Espagnol attend un succès face à l'Olympiakos, le 1er décembre.





"C'est difficile pour nous, on n'a pas bien joué. On doit accepter la supériorité de l'adversaire. Le penalty nous a fait mal", a déclaré le défenseur au micro de la chaîne Téléfoot. Il a rappelé qu'il restait deux rencontres à disputer : "Il nous reste encore deux matchs de Ligue des Champions, on a une chance d'aller en Ligue Europa et on va se battre pour cela. Nous devons battre l'Olympiakos, c'est la seule chose à laquelle nous devons penser, pour notre amour-propre, pour la fierté, et pour finir sur une bonne note."



Le défenseur espagnol, qui a joué 15 matchs d'Europa League, connaît une bien triste première expérience en C1. Ses mots paraissent avoir plus de résonnance que certains de ses coéquipiers, censés être des cadres. On peut d'ailleurs penser que certains d'entre eux n'ont que trop passé de temps sous le maillot phocéen, alors qu'ils n'avaient pas la trempe.