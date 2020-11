Villas-Boas : "C'est une compétition à oublier pour nous"

André Villas-Boas a confié sa déception après la nouvelle défaite concédée par l'OM contre Porto (0-2), au stade Orange Vélodrome.





"On a eu un peu de malchance sur le but, on ne méritait pas de le prendre à ce moment-là, car on faisait bien les choses. Le match était jusque-là équilibré. On savait que la première équipe qui allait marquer allait faire la différence. Quand tu es sur une dynamique aussi négative, ce n'est pas possible. (...) On a essayé de faire les changements rapidement avec les entrées de Dim (Payet), Benedetto et Cuisance, mais bon...", a déclaré le coach portugais au micro de Téléfoot. Il espère remporter le match retour face à l'Olympiakos : "On a continué à batailler avec un bon état d'esprit, mais c'est une compétition à oublier pour nous. On ne peut pas finir comme ça. On a bien travaillé pour arriver à la victoire et maintenant on doit chercher cette victoire."



Pour rappel, l'OM a perdu ses quatre premiers matchs de C1, et n'a même pas inscrit le moindre but.