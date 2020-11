Argentine : Diego Maradona est mort (Officiel)

Diego Armando Maradona est décédé, ce mercredi, à l'âge de 60 ans. L'information, parue dans les médias sud-américains, a été confirmée par son porte-parole.





El Pibe de Oro nous a quittés, ce matin, suite à un arrêt cardiaque. L'information a été confirmée par son porte-parole à l'AFP. Il avait été opéré du cerveau il y a quinze jours et avait regagné son domicile. Il est décédé dans la banlieue de Buenos Aires. Il avait connu de nombreux problèmes de santé, ces dernières années.



Maradona avait obtenu le titre de champion du monde 1986, avec l'Albiceleste. Il comptait 91 sélections et avait marqué 34 buts, dont quelques-uns sont restés dans la légende. En club, il avait marqué 312 buts en 589 matchs. Il avait notamment défendu les couleurs de Boca Juniors, Barcelone et Naples. Il avait été proche de rejoindre l'OM à deux reprises, en 1989 et 1992. La première fois, le patron du SSC Naples ne l'avait pas laissé partir, bien qu'il ait donné sa parole. La seconde fois, la piste phocéenne n'avait pas été prise au sérieux. Il a ensuite épousé une carrière d'entraîneur et notamment dirigé la sélection argentine.



Diego Maradona était entraîneur de l'équipe Gimnasia La Plata. Le gouvernement argentin a décrété trois jours de deuil national.