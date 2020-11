FIFA : Gignac nommé pour le prix Puskas

André-Pierre Gignac (34 ans) a été nommé par la FIFA pour le prix Puskas.





L'ancien attaquant de l'OM est en lice pour le prix Puskas, lequel récompense le plus beau but de l'année. Pour rappel, il avait inscrit un but acrobatique, début mars, face aux Pumas. Il devra faire face à une belle concurrence, puisque Luis Suarez (ex-Barcelone), Heung-min Son (Tottenham), Shirley Cruz (PSG), Sophie Ingle (Chelsea) et Caroline Weir (Manchester City) et les joueurs Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), Jordan Flores (Dundalk), Zlatko Junuzovic (Salzbourg), Hlompho Kekana (Mamelodi Sundowns) et Leonel Quinonez (CD Macara) sont aussi retenus.



Au Tigres depuis l'été 2015, Gignac a marqué la bagatelle de 139 buts en 239 rencontres, toutes compétitions confondues.





#Tigres | ¿Pero qué hiciste, Gignac?



Golazo de chilena. Ni lo volteó a ver. Enorme.



El 1⃣2⃣5⃣⚽️ para Puskas. @10APG 🇫🇷 pic.twitter.com/vhwCrYtysr — Yesus Antonio Pérez 🧤🎯 (@yesusperez01) March 1, 2020