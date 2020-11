Zubar : "Il faut des leaders forts"

Ronald Zubar pense qu'André Villas-Boas peut relancer ses joueurs en Ligue des Champions en insistant sur la notion de revanche.





"On peut jouer sur le côté 'revanche à prendre', Éric Gerets était très fort dans ce domaine. Après les trois premières défaites, il avait insisté sur l'amour-propre, et il avait réussi à nous transcender. Dans ces moments-là, c'est aussi une histoire de caractère, il faut des leaders forts. Nous, on avait plusieurs capitaines dans le vestiaire, Lorik (Cana), Mamad' (Niang), Habib (Beye), ils nous avaient remobilisés", a confié l'ancien défenseur dans les colonnes de L'Équipe.



Dans toute son histoire, l'OM a participé à 105 matchs de C1. Il a obtenu 43 victoires, concédé 19 nuls et perdu 42 fois. Espérons que les joueurs se rappelleront au bon souvenir de leurs ainés, contre Porto, et que les leaders du vestiaire se feront entendre.