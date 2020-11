FIFA : Bielsa retenu pour le titre "The best coach"

Marcelo Bielsa a été retenu par la FIFA dans les cinq candidats qui peuvent obtenir le titre "The best coach".





La FIFA a visiblement été marquée par le parcours de Leeds United, cette année 2020. Elle a choisi de retenir l'ancien coach de l'OM pour le trophée "The best coach". L'Argentin aura fort à faire, puisque les autres candidats sont Hans-Dieter Flick (Bayern Munich), Jürgen Klopp (Liverpool), Julen Lopetegui (FC Séville) et Zinedine Zidane (Real Madrid).



Au grand dam de la presse française, aucun des "super-coachs" de Ligue 1 ayant participé au Final 8 n'a été retenu. La FIFA a visiblement un autre regard que les grands spécialistes de Canal+ et de L'Équipe (les mêmes qui en font des tonnes sur le niveau de l'OM, cette saison) sur les "immenses" performances des formations françaises, l'été dernier. Peut-être que l'instance a par exemple tenu compte du fait que certains joueurs étaient plus frais que d'autres. On ne sait pas...



La présence de Marcelo Bielsa dans ce top 5 est déjà une grande récompense pour son travail.