Rolando : "Porto-OM ? Je serai déchiré"

Rolando (35 ans) aura le coeur partagé en deux, ce soir, lors du match OM-Porto.





"Je serai déchiré, content pour le vainqueur, triste pour le perdant. Porto est une institution qui m'a toujours mis à l'aise, dont je suis encore socio. Mon club de coeur, celui que supportent mes enfants. Tout petits, ils se baladaient avec les trophées sur la pelouse du Dragao ! Marseille, c'est une relation spéciale, un club qui m'a touché. J'aurais tant aimé passer embrasser les gars à l'hôtel lors de leur séjour à Porto", a déclaré l'ancien défenseur phocéen au sujet du match de ce mercredi, dans les colonnes de L'Équipe.





"Porto est en position de force"

Il ne sait pas si l'OM sera capable de l'emporter : "À l'aller, le péno raté a tout changé. Mais Porto, qui était obligé de gagner, a mieux joué, a mérité. C'est une équipe solide, Corona te martyrise en un contre un, Marega est puissant et rapide, il y a cette paire du milieu Sergio Oliveira-Uribe... Mais la marque de fabrique a toujours été le collectif, et elle le reste. Ils sont en position de force, à un pas d'y arriver. L'OM laisse une impression mitigée. En L1, ils ont gagné au Parc, et malgré deux-trois coups d'arrêt ensuite, ça doit changer ta saison. Mais en Ligue des champions, cette compétition qu'on attendait tant lorsque j'étais au club, ils ont eu trois matches compliqués. Déjà, prendre trois points, se remettre à espérer, ce serait bien. Au final, si Porto est deuxième du groupe, l'OM troisième, ça me va, je pourrai les retrouver en Ligue Europa avec Braga", a-t-il poursuivi.



Rolando a défendu le maillot phocéen entre 2015 et 2019, participant à 123 rencontres, toutes compétitions confondues. Il a notamment inscrit le but décisif contre Salzbourg, lors de la demi-finale retour de Ligue Europa contre Salzbourg, en 2018. Il défend désormais les couleurs de Braga.