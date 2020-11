Cette équipe manque d'expérience, selon Cheyrou

Benoît Cheyrou a tenté d'expliquer ce qui manquait à cet OM, en Ligue des Champions. Il considère que le groupe manque d'expérience.





"Je me souviens qu'en 2010, on avait très mal commencé, en perdant à domicile contre le Spartak Moscou (0-1) alors qu'on était favoris. Ensuite, on enchaîne à Chelsea (0-2) et là-bas, on a trop respecté l'adversaire, on a été dépassé par l'événement. On parle souvent de l'expérience, et j'y crois beaucoup. Le nombre de matches européens, c'est primordial. Ce n'est pas la pure qualité de footballeur qui compte, c'est l'expérience de ce genre de matches. Avec l'OM, par exemple, dès ma première saison, on gagne à Anfield contre Liverpool (1-0, en 2007). Après, dans le groupe, tu sens une confiance, tu sais que tu peux faire l'exploit n'importe où", s'est souvenu l'ancien joueur de l'OM dans les colonnes de L'Équipe. Il considère que la débauche d'énergie ne suffit pas : "De toute façon, dans le foot, il y a des choses à respecter, il faut un plan de jeu établi, du recul pour ne pas faire n'importe quoi : tu peux être motivé, oui, mais tu ne gagnes pas un match sur l'excitation, juste en courant partout."



Il paraît de toute façon y avoir un réel problème de transmission entre les générations, à l'OM. Jacques-Henri Eyraud ne considère apparemment pas comme important d'intégrer d'anciens joueurs dans le staff et dans l'organigramme. Et ceci explique aussi peut-être cela.