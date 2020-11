Mercato : Giroud envisage finalement de rester

Olivier Giroud (34 ans) pourrait finalement rester à Chelsea, cet hiver. Il pense pouvoir gagner sa place, en seconde partie de saison.





"Il faut se satisfaire de ce que l'on nous donne. Aujourd'hui, c'est sûr que j'étais un peu frustré d'avoir joué que 6 ou 7 minutes ce week-end. Forcément en avoir 25, donc 4 fois plus, ça fait plaisir, mais comme je l'ai dit je vais continuer à me battre pour aspirer à plus de temps de jeu. On va avoir une discussion, je pense. Je suis à fond derrière l'équipe et mon cas personnel passe après la réussite de l'équipe et tout se passe bien pour l'instant. Je suis un joueur de Chelsea, j'ai envie de continuer ici. Maintenant il faudra forcément que j'aille chercher et que le coach me donne plus d'opportunités, mais ça ressemble à la situation de l'année dernière. Donc je ne suis pas inquiet, je fais confiance et je vais tout faire pour revenir encore plus fort", a déclaré l'attaquant au micro de Téléfoot.



Mardi soir, l'attaquant des Blues et des Bleus a marqué 1 but décisif contre Rennes, en Ligue des Champions. Il serait sur les tablettes de l'OM, dans l'optique du prochain mercato.