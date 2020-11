Makélélé ne garde pas un bon souvenir de son passage à l'OM

Claude Makélélé est revenu sur son bref passage à l'OM. Il ne s'y était pas épanoui avec Rolland Courbis, en particulier en raison de son utilisation.





"Nantes avait commencé à vendre ses meilleurs joueurs, comme Karembeu, Nicolas Ouédec et Reynald Pedros. J'ai senti que je ne progressais plus, mais le manager ne voulait pas me laisser partir. À cette époque, Victor Fernandez, qui avait gagné la C2 avec Saragosse, me voulait. Mais moi, je ne voulais pas y aller. Mon rêve était de jouer en Italie, le meilleur championnat à cette époque. Mais ça ne s'est pas fait, alors quand Marseille m'a appelé, j'ai été autorisé à partir", s'est souvenu l'ancien international français lors d'un entretien accordé à Four Four Two.





"Courbis m'a fait jouer latéral droit"

Tout ne s'est pas passé comme il l'aurait souhaité : "J'ai signé 4 ans, mais cela ne s'est pas très bien passé, car le coach (Rolland Courbis) m'a fait jouer latéral droit, parmi d'autres positions. Je n'étais pas heureux, ce n'était pas mon jeu. Je n'ai pas pris de plaisir et j'ai raté une place pour les 23 lors du Mondial 1998. À la fin de la saison, j'ai dit que je voulais partir. J'ai dû pousser, mais j'ai pu aller au Celta Vigo, en Espagne, où Fernandez venait d'être engagé."



Makélélé a disputé 36 matchs et marqué 3 buts sous le maillot de l'OM. Il a donc ensuite rejoint le Celta Vigo, le Real Madrid, puis Chelsea. Et il a terminé sa carrière au PSG.