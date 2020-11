Cheyrou : "Si l'OM a le même état d'esprit que face au PSG..."

Benoît Cheyrou trouve injuste que certains médias mettent en avant la série des défaites consécutives de l'OM, alors qu'elle concerne deux équipes à sept ans d'intervalle. Il attend néanmoins davantage de la formation d'André Villas-Boas, en Ligue des Champions.





"Je trouve ça injuste de rattacher ces défaites d'il y a sept ans à l'équipe de cette saison. Pour moi, ce sont deux équipes complètement différentes. Même s'il y a trois joueurs, Steve Mandanda, Dimitri Payet et Florian Thauvin qui, parmi l'effectif actuel, ont participé en 2013. Le coach est différent, l'environnement est différent, la politique du club est différente... J'ai entendu : "La série est en cours, il y a le record d'Anderlecht, etc". Je trouve ça vraiment injuste. S'il y avait trois campagnes à la suite, trois saisons d'affilée, je dirais ok, là c'est cohérent, c'est à peu près la même équipe... Là, il y a eu sept ans qui sont passés ! (Il insiste.) Je trouve ça injuste. Ce n'est pas révélateur", a déclaré l'ancien milieu de terrain lors d'un entretien donné à France Football.





"Zéro point cette saison, je ne veux pas y croire"

Il espère que l'OM ne finira pas à zéro point : "Manchester City est bien au-dessus. Porto est au-dessus de Marseille. L'Olympiakos est à la hauteur de l'OM. À l'aller, il y avait eu beaucoup de frustrations, ramener un nul aurait été bien, mais faire cette erreur qui coûte cher en fin de match... C'est rageant. En C1, ce type d'erreur apporte tout de suite des buts, plus qu'en Ligue 1. Contre City, la stratégie avait été bonne en première période avec un bloc bas et cinq défenseurs. Mais le but a été donné par une erreur de relance marseillaise... C'était dur ensuite de se projeter vers l'avant. Mais c'était Manchester City en face. Ils n'ont pas de regret à avoir face à City. Zéro point cette saison, je ne veux pas y croire, j'ai l'espoir que l'OM marque des points. C'est une histoire d'état d'esprit."



Il espère un état d'esprit différent, contre Porto, ce mercredi : "A l'aller, à Porto, c'est ce qui a manqué. En termes de qualité, par rapport aux joueurs, à l'organisation tactique, je pense que Porto est supérieur, mais si l'OM a un état d'esprit qu'ils ont pu avoir face au PSG par exemple en début de saison ou face à Brest, qui avait très bien joué et Marseille avait tenu... Alors il y a quelque chose à faire. Ils ont fait des coups cette saison, ils en sont capables. J'ai l'espoir qu'ils le fassent face à Porto avec un état d'esprit de guerrier. Au bout d'un moment, et je pense que (André) Villas-Boas a été très clair là-dessus depuis le début : il va faire un choix. S'il y a un mauvais résultat mercredi, il va vite mettre les meilleurs le week-end et pas en milieu de semaine. C'est pour ça que ça n'a pas forcément d'impact sur le Championnat."



Quand certains journalistes font mime de découvrir la faiblesse de notre championnat et le manque de moyens de nos clubs, d'autres tiennent un discours plus cohérent. Il faudra plusieurs années à l'OM pour retrouver un niveau de Ligue des Champions. Et cela ne sera possible que s'il obtient plusieurs qualifications de suite.