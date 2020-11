Rami en remet une couche contre Eyraud

Adil Rami s'est à nouveau exprimé sur son ancien président à l'OM, Jacques-Henri Eyraud. Il ne le pense pas à sa place à la tête du club phocéen.





"Alors j'ai lu ces remarques sur ces soi-disant règlements de comptes avec Eyraud. Je ne balance pas sur l'OM et je ne règle aucun compte. C'est juste ce que je pense. Je le répète : l'Olympique de Marseille est un grand club, l'équipe a du talent, j'adore leur entraîneur. Mais quand tu me poses la question, je donne mon opinion, et je ne suis pas le seul à le penser : ce n'est pas un bon président pour l'Olympique de Marseille. Ni au niveau l'image ni au niveau de la communication, ni dans le style, ni dans rien", a déclaré le défenseur lors d'un entretien donné à GQ.





"85 % des Marseillais pensent la même chose que moi"

Il considère que JHE n'a pas les épaules : "Pour être président d'un grand club comme le Paris Saint-Germain, Saint-Étienne, Marseille... il faut du charisme, une aura différente d'Eyraud. Je préférais voir Pape Diouf par exemple. Et je sais que 85 % des Marseillais pensent la même chose que moi. Mais on a besoin de me juger, de me reprocher quelque chose. Les gens se trompent. Je dis juste les choses."



Pour rappel, Rami a été notamment licencié de l'OM pour avoir participé à Fort Boyard, à l'approche de l'été 2019. Il sortait alors d'une saison catastrophique, lors de laquelle il n'a joué que 21 matchs, toutes compétitions confondues.