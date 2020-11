Villas-Boas vole au secours de Payet

André Villas-Boas a réagi à un article de L'Équipe particulièrement violent contre Dimitri Payet (33 ans), ce mardi.





En conférence de presse, le Portugais a évoqué le papier publié par le quotidien sportif, ce matin : "Il a eu une bonne semaine à l'entraînement. On va voir. Je pense que c'est le moment de le protéger un peu aussi. Votre article est un peu honteux, c'est trop agressif. J'espère qu'il va retrouver son niveau, car cette équipe a besoin de lui. Il faut l'aider à retrouver son niveau", a-t-il lancé face aux journalistes.



Le quotidien, sous la plume de Vincent Garcia, affirmait que Payet n'avait rien changé dans sa préparation : "Pas de programme spécifique, pas de préparateur physique personnel, pas de régime alimentaire", indiquait-il notamment, précisant que le Réunionnais n'avait perdu qu' "un peu de poids", "vraiment à la marge". La tonalité du papier était effectivement piquante. On ne s'étonne évidemment pas de le retrouver dans le seul journal sportif, où certains journalistes ont fait du jugement et de la leçon de morale leur spécialité.



Critiquer le jeu d'un footballeur est une chose, s'attaquer à sa vie personnelle en est une autre. Et dans les colonnes du quotidien, personne ne tique sur le poids de Nabil Fekir, l'efficacité de Moussa Dembélé, l'hygiène de vie de Marco Verratti, ou même sur les déficits de l'AS Monaco.