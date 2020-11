Passi explique le souci de Thauvin

Franck Passi a donné son avis sur les difficultés de Florian Thauvin (27 ans), face aux clubs du haut de tableau.





"Cela fait plusieurs années que, collectivement, Marseille a du mal à créer une animation offensive de grande qualité. En L1, ça peut fonctionner, car l'OM peut amener le jeu dans les trente derniers mètres, où les qualités de Thauvin lui permettent de faire la différence. Mais contre des tops clubs, les mêmes différences doivent être faites en partant de beaucoup plus loin... C'est injouable", a déclaré l'ancien entraîneur de l'OM dans France Football.



Dans son article, Dave Appadoo insiste effectivement sur le fait que le milieu offensif soit moins décisif, quand le niveau s'élève (qui ne l'est pas ?). Selon ses calculs, il est décisif toutes les 77 minutes face aux équipes classées entre la 6e et la 20e place, et toutes les 178 minutes contre les autres. Et c'est surement un hasard et pour donner confiance à l'OM, Vincent Garcia s'en prend à Dimitri Payet, dans L'Équipe du jour.



Certains médias paraissent décidément avoir lancé une cabale contre le club phocéen.