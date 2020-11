Thauvin : "Se battre et avoir un sursaut d'orgueil"

En conférence de presse, Florian Thauvin (27 ans) s'est exprimé sur les grosses difficultés éprouvées par l'OM, en Ligue des Champions. Il espère que l'équipe va relever la tête face au FC Porto, mercredi.





"C'est difficile en tant que compétiteur d'enchaîner les défaites. Il faut tirer des conclusions des erreurs qu'on a faites. On doit faire beaucoup mieux dans l'attitude. Se battre et avoir un sursaut d'orgueil", a déclaré le milieu offensif face aux médias. Il refuse d'en rester là : "Quand on joue dans un club comme l'OM, on ne peut pas accepter ça. Et moi, en tant que premier supporter, je ne l'accepte pas. Il faut faire mieux."





"On a bien travaillé pendant cette période"

Il ne sait pas dans quel état physique sera l'équipe, après 19 jours sans jouer : "La réponse, on l'aura demain à la fin du match. C'est toujours compliqué d'enchaîner des matchs tous les trois jours. Après ce n'est pas top non plus d'avoir eu 19 jours sans jouer. On a bien travaillé pendant cette période. J'espère que ça se concrétisera demain par une victoire." À titre personnel, il a indiqué se sentir de mieux en mieux : "Ça va, je commence à me sentir de mieux en mieux. C'est toujours compliqué de retrouver 100% de ses capacités. J'y travaille beaucoup. J'espère ne pas être en difficulté demain sur ce point important."



Souvent décisif en championnat, Thauvin n'est pas parvenu à faire la différence lors des 3 premiers matchs de Ligue des Champions. Il aura certainement à coeur de faire mieux, demain face à Porto, au Stade Orange Vélodrome.