Lucho raconte ses meilleurs souvenirs à l'OM

Le milieu de terrain de l'Athletico Paranaense a été interviewé par La Provence sur ses saisons à Marseille (2009-2012).





"Beaucoup de personnes m'ont aidé, elles ont été déterminantes : mes coéquipiers, le staff. Si ta famille va bien, c'est plus facile d'être performant. J'ai commencé à comprendre beaucoup mieux le français et à mieux connaître mes coéquipiers. C'est primordial. Mes meilleurs souvenirs ? Mon premier but contre Montpellier (le 18 septembre 2009, victoire 4-2, ndlr), la victoire en Coupe de la Ligue (le 27 mars 2010, ndlr), notre premier titre avant d'être champion (en 2010, ndlr). Je ne les oublierai jamais. Je préfère garder en mémoire le meilleur, les amitiés. Quel bonheur d'avoir été dirigé par un coach comme Didier (Deschamps) qui a ensuite gagné la Coupe du Monde."



Le passage de Lucho Gonzalez à Marseille a été riche en titres : l'Argentin a remporté le championnat de France en 2010, la Coupe de la Ligue en 2010 et 2011 et le Trophée des Champions en 2010 et en 2011.