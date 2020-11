Sertic : "J'écoutais beaucoup Villas-Boas"

Grégory Sertic, désormais libre de tout contrat, est revenu sur son passage à l'OM sur Téléfoot la chaîne.





"Il y a eu des moments compliqués, il fallait que je sois bien accompagné. Il y a eu pas mal de critiques mais c'est comme ça qu'on évolue. Mais l'OM m'a permis de grandir, j'ai plus évolué en tant qu'homme qu'en tant que joueur. Ca m'a permis de mieux me connaître et d'avoir plus confiance en moi. Après, je sais ce que je vaux et ce que j'ai fait, ça me passe un peu à côté. Tout ce qui était des journalistes, je m'en foutais royalement. J'écoutais beaucoup le dernier coach en place, André Villas-Boas, avec qui je parlais beaucoup et eu pas mal de discussions. Quand je suis parti de l'OM, il m'a envoyé un beau message de remerciements. Certes, je n'ai pas joué avec eux durant la saison (dernière), mais je les ai accompagnés aux entraînements et j'ai toujours donné le maximum. J'ai apporté ce que j'ai pu aux jeunes et aux moins jeunes de par la petite expérience que j'avais."



Le milieu de terrain de 31 ans n'a joué que 25 rencontres avec l'OM entre janvier 2017 et l'été 2020. Durant cette période, lors de la siason 2018-2019, Grégory Sertic a été prêté au FC Zurich.