Lucho : "Deschamps a refusé de me céder à Arsenal"

Lucho Gonzalez, dans La Provence, a révélé une anecdote sur sa fin d'aventure olympienne.





L'Argentin d'aujourd'hui 39 ans aurait pu quitter l'OM pour les Gunners, avant de filer au FC Porto libre, en janvier 2012 : "Quand je prends la décision de quitter Marseille, ce n'est pas seulement moi. Le club a besoin de diminuer sa folie salariale. Moi, j'ai envie de continuer. On a fini par trouver un accord. Je me rappelle qu'Arsenal me voulait en prêt. Didier (Deschamps) a refusé. La décision a été plus facile quand la possibilité de retourner à Porto s'est présentée. Je connais le pays et le club, j'y ai vécu quatre saisons magnifiques. C'est pour ça que j'ai décidé d'y retourner. Evidemment, ce n'était pas une question économique."



Lucho est resté ensuite deux saisons au FC Porto. Le club portugais est opposé à l'OM, demain soir, au Stade Vélodrome, dans le cadre de la Ligue des Champions.