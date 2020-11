Lampard veut garder Giroud

Le coach des Blues a évoqué en conférence de presse l'avenir du Français de 33 ans, qui ne joue pas en ce début de saison avec son club.





Dans la perspective de jouer l'Euro 2020, Olivier Giroud a ouvert la porte à un départ cet hiver. Frank Lampard, son coach à Chelsea, l'a lui fermée : "Olivier (Giroud) est très important dans notre équipe. Il a joué beaucoup de matchs l'année dernière. Il voudra toujours jouer plus, c'est un membre important de l'équipe et je veux qu'il reste. J'ai une très grande relation avec Olivier (Giroud) mais s'il sent les choses différemment, nous aurons une conversation."



Titulaire en fin de saison avec les Blues (25 matchs, 10 buts), Olivier Giroud n'a pour l'instant joué que 36 minutes en Premier League, avec 2 matchs en coupe d'Angleterre et 1 match de Ligue des Champions. L'OM, mais également l'Inter Milan, seraient sur la piste du joueur de 34 ans, buteur avec l'Equipe de France lors du dernier rassemblement.