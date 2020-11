Lucho : "Mon arrivée à Marseille a été très importante"

Interrogé par La Provence, Lucho est revenu sur son passage à l'OM (2009-2012), alors que Marseille-Porto se profile, demain soir, en C1.





"J'avais besoin d'un nouveau défi personnel et de découvrir un nouveau championnat. Mon arrivée à Marseille a été très importante, le coach Didier (Deschamps) aussi. Avant de commencer la saison, il m'a appelé pour me dire qu'il me voulait. C'est là que j'ai pris ma décision. Des regrets ? Non, je n'ai jamais regretté. Mon passage du Portugal à la France a été plus compliqué que mon arrivée à Porto, c'est vrai, parce que je ne parlais pas français et que je ne le comprenais pas. Et il y a ce qui est sans doute le pire moment de ma période marseillaise : ma blessure à la clavicule une ou deux semaines avant la reprise. Quand j'ai pu jouer, je n'étais pas à mon meilleur niveau."



A l'OM, l'Argentin a délivré 21 passes décisives et marqué 21 buts en 124 matchs. Le milieu de terrain joue toujours, à 39 ans, au Brésil, dans le club de l'Athletico Paranaense.