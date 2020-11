Sertic : "Il y a eu beaucoup de problèmes"

L'ancien olympien s'est exprimé sur son passage au club (2017-2020), miné par les blessures.





Sur Téléfoot la chaîne, Gregory Sertic a évoqué les problèmes l'ayant empêché de performer sous le maillot phocéen : "Si André Villas-Boas ne me voulait pas dans l'effectif ? Il y a eu beaucoup de problèmes en interne. Ca ne part pas qu'avec le coach. Avec lui, tout se passait bien. C'est un autre contexte. Il y a eu aussi des blessures qui n'ont rien arrangé, qui m'ont fait mal. Mais il ne faut pas se cacher derrière ça. Il y a eu des évènements autres que la blessure et le problème avec le coach. Si je ne partirais pas en vacances avec Eyraud ? Oui, d'autres personnes aussi. Mais je garde un très bon souvenir de Marseille, de très bonnes personnes et jouer dans ce stade a été fabuleux. Je n'aurai jamais de rancoeur envers n'importe qui. C'est bête, le président, quand je me suis blessé, m'a accompagné jusqu'au bout, quand j'étais à l'hôpital, il m'a appelé, envoyé des messages. Je suis bien dans ma tête en réalité, je suis serein."



Arrivé à l'OM en janvier 2017, Grégory Sertic n'a disputé que 25 matchs avec le club en trois saisons et demi. Durant la saison 2018-2019, le milieu défensif a été prêté en Suisse, au FC Zurich (11 matchs). Âgé de 31 ans, l'ancien joueur de Bordeaux est désormais libre de tout contrat.