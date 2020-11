Villas-Boas agace Roustan

Le consultant de La Chaîne L'Equipe s'est exprimé sur le coach portugais sur Twitter.





Réagissant avec du retard à des propos tenus par André Villas-Boas il y a deux semaines, qui reprochait aux journalistes de pointer du doigt l'inefficacité de Dario Benedetto mais pas celle du Lillois Jonathan David, Didier Roustan a exprimé sa désapprobation : "Faudrait qu'André Villas-Boas arrête de jouer les persécutés, pff toujours dans cette posture de victime (on lui en veut, on en veut à l'OM et gna gna gna)... Je sais que c'est un discours qu'aiment les supporters, les plus naïfs, mais bon c'est fatiguant... Bien sûr que l'inefficacité de Jonathan David est mise en avant..."



On peut néanmoins constater que le LOSC, et ses joueurs, jouissent d'une bienveillance médiatique extrême, alors que Dario Benedetto, qui a marqué contre le PSG un but valable qui a été refusé, et l'OM dans son ensemble, sont critiqués avec vigueur, alors même que Marseille est 5e de L1, avec deux matchs en retard (contre Lens, le 9e, et Nice, le 8e), et seulement six points de moins que le PSG, leader.



Vu l'ambiance médiatique autour de l'OM, on ne croirait pas le club en position d'être leader en cas de double victoire...