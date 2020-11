Boudjellal vise la présidence d'un club

Mourad Boudjellal, qui va prochainement sortir un livre, a publié un communiqué sur ses envies autour du football.





Ce communiqué, relayé dans L'Equipe, révèle que l'ancien président de rugby, qui désirait racheter l'OM avec Mohamed Ajroudi il y a plusieurs semaines, n'en a pas fini avec le football, malgré l'apparent échec de l'entreprise : "A 60 ans, je vais basculer dans le football. Sollicité par plusieurs équipes, je vise la présidence de celle qui me ressemble le plus. Je ne fais pas de différence entre mes rêves et mes ambitions".



Un temps pressenti à l'OM, ainsi qu'à Toulon, Mourad Boudjellal est actuellement libre de s'engager dans n'importe quel projet de club. Pas dit que ce soit à l'OM, alors que le propriétaire Frank McCourt ne semble pas décider à céder le club phocéen.