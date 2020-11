L'OM signe un partenariat avec Griezmann

L'attaquant du Barça, via sa structure e-sports, a signé à l'OM pour représenter le club sur FIFA.





Né dans une ville proche de Lyon mais supporter de l'OM, Antoine Griezmann est depuis lundi lié de manière officielle au club phocéen via Grizi Esport, la structure dédiée aux jeux vidéo qu'il a créé avec son frère Théo. L'OM et Grizi Esport ont signé un partenariat pour que deux des joueurs de la team d'Antoine Griezmann, Rafsou et Mino, représentent Marseille dans les compétitions e-sport du jeu vidéo de football FIFA.



Dans un communiqué, le club s'est félicité de cette collaboration, "qui permettra à l'OM d'organiser des activations online et physique avec ses fans à Marseille, en France et à travers le monde mais aussi de toucher un public toujours plus large." Théo Griezmann, "fan de l'OM" comme son frère et patron de Grizi Esport, s'est dit lui honoré d'être associé avec "un club aussi prestigieux."