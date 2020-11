Durand : "Je retrouve cette saison le Zambo que j'avais vu à Yaoundé"

Jean-Philippe Durand s'est exprimé sur le début de saison de Frank Zambo Anguissa (25 ans).





"Zambo, c'est l'une des meilleures histoires modernes de l'OM. Il a réussi à se développer dans un contexte qui n'était pas évident. Il a grandement apporté au club sur certaines périodes. Et financièrement, finalement, il n'y a pas meilleure affaire. Sauf qu'en France, on mettait surtout en avant sa capacité à récupérer des ballons. Mais c'est aussi autre chose", a déclaré l'ancien responsable de la cellule de recrutement olympienne à So Foot.





"Il a réussi à assembler toutes les qualités"

Il pense que le Camerounais a bien progressé : "J'ai retrouvé et je retrouve cette saison le Zambo que j'avais vu à Yaoundé en 2014. Il a cette qualité pour se sortir du pressing, pour sortir un dribble de relance... Son défaut à l'époque, c'était son engagement à la perte du ballon. C'est bizarre, hein ? Aujourd'hui, il a réussi à assembler toutes les qualités, c'est un joli puzzle parce que c'est quelqu'un qui sait enregistrer et prendre les remarques."



Zambo Anguissa a disputé 106 matchs sous le maillot de l'OM, entre 2015 et 2018. Il a été transféré à Fulham pour plus de 30 millions d'euros, lors de l'été 2018.