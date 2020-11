Droits TV : Blanquer se paye les dirigeants de la LFP

Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, a taclé les dirigeants du football français. Il pense qu'ils ont manqué de lucidité, lors du choix de Mediapro.





"Le président de la République a été très clair, je l'ai été aussi, je crois, et le Premier ministre aussi. On considère que vous ne pouvez pas prendre de risque financier en tant qu'acteur privé, déboucher sur quelque chose d'assez grave quand même et à la fin appeler au secours l'État pour financer votre risque, en quelque sorte", a-t-il déclaré lors d'un entretien accordé à RTL.





"On ne se déresponsabilise pas"

Le gouvernement ne compensera pas les sommes perdues, mais reste attentif à la situation : "Il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire. Par ailleurs j'ai toute confiance dans les acteurs du football professionnel pour trouver les solutions de sortie. Bien évidemment, on suit ça, on ne se déresponsabilise pas. Mais on n'a pas vocation à compenser des problèmes qui ont été finalement générés par une sorte de cupidité et d'irréalisme", a-t-il poursuivi.



Pour rappel, Mediapro n'a pas versé l'échéance du mois d'octobre. Des discussions sont actuellement en cours pour trouver un accord avec le groupe espagnol.