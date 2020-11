Sousa : "Villas-Boas accepte les critiques"

Daniel Sousa s'est exprimé sur les critiques dont est l'objet André Villas-Boas, ce début de saison.





"Comment il vit les critiques ? Très bien. Il les accepte. Après, il faut voir si elles sont agressives ou pas. Je les trouve dures à écouter, mais elles sont aussi l'occasion de faire bouger les choses. On est fidèle à notre idéologie. On ne va pas changer par rapport à une critique extérieure. On l'accepte, car c'est un point de vue auquel on n'a pas forcément pensé, et ça peut nourrir une réflexion pour faire des ajustements", a-t-il expliqué dans les colonnes de La Provence.





"Une passion est née depuis l'an dernier"

A titre personnel, il n'a pas encore fixé la date de son départ : "J'ai des ambitions personnelles, mais mon ambition du moment est de faire quelque chose d'important à l'OM. Une passion est née depuis l'an dernier, on aime tellement ce club qu'on veut gagner quelque chose pour rester dans l'histoire. Ça, c'est mon ambition et celle du staff. Après, à terme, un jour, je ne sais pas quand, j'espère que je serai numéro un."



Pour rappel, AVB avait aussi été critiqué, durant la même période, en début de saison passée. Le report du match OM-Nice empêche pour l'instant de se faire une idée de la progression des Phocéens.