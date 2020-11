MacHardy : "La France doit faire sa révolution"

MacHardy considère que le championnat français doit opérer une petite révolution pour améliorer le niveau de ses entraîneurs. Il pense que la coupe du monde remportée est due au travail des joueurs à l'étranger.





"Ok, les gens travaillent en France. Mais au bout d'un moment, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que les résultats de nos équipes en Coupes d'Europe sont ridicules. La France doit faire sa révolution sur la philosophie de jeu, a déclaré le journaliste sur les ondes de RMC Sport. Il faut prendre exemple sur l'Italie, où cette révolution a eu lieu. En ce moment, on vante les mérites d'un entraîneur comme De Zerbi à Sassuolo. En Série A, il y a une dizaine de coachs qui forment la nouvelle vague d'entraîneurs, qui sont très compétents. Nous, en France, on n'a pas ça... Les deux étoiles sur le maillot de l'équipe de France ? C'est de la poudre aux yeux, car les joueurs champions du monde sont formés à l'étranger, pour la plupart, comme Pogba ou Griezmann."



Les clubs français ne sont effectivement pas au niveau dans les coupes d'Europe. Mais outre le travail réalisé aux entraînements, il faut bien sûr tenir compte d'autres facteurs, tels que l'exode qui touche la Ligue 1 depuis l'arrêt Bosman de 1995 et du manque de moyens des clubs pour construire des équipes sur la durée.