Mané : "Dia ne va pas durer à Reims, croyez-moi"

Interrogé sur la progression de son partenaire de sélection Boulaye Dia (24 ans), Sadio Mané (Liverpool, 28 ans) a confié le bien qu'il pensait. Il ne croit pas que Reims parviendra à le retenir longtemps.





"Je ne le connaissais pas avant, mais depuis le début de la saison j'ai commencé à le suivre, et je suis vraiment impressionné par ses qualités. Je pense qu'il ne va pas durer là-bas, il ne va pas durer à Reims, croyez-moi !", a lâché l'attaquant des Reds au micro de France 3.



Outre l'OM, le joueur rémois serait suivi par Lyon, Newcastle et Brighton. Ses dirigeants évalueraient son tarif dans une fourchette comprise entre 12 et 15 millions d'euros et il devrait bénéficier d'un bon de départ, lors du mercato hivernal.



Pour rappel, cette saison, Dia a marqué 8 buts en 9 apparitions en Ligue 1.