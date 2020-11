Pour J. Henry, Mozer était le plus méchant

Joël Henry considère que Carlos Mozer a été le joueur le plus méchant qu'il ait rencontré durant sa carrière.





"Le plus méchant ? Carlos Mozer, à Marseille. Il était impressionnant, fort de la tête, mais il mettait beaucoup de coups", s'est souvenu l'ancien joueur de Brest et de Nantes dans les colonnes de L'Equipe.



Pour rappel, Carlos Mozer a défendu les couleurs de l'OM entre 1989 et 1992. Il a disputé 118 matchs et notamment écopé de 29 cartons jaunes et 3 cartons rouges.