McCourt : "A Marseille, tout le monde aime l'OM"

Rory Smith, journaliste américain, a interrogé Frank McCourt sur l'importance de l'OM pour ses fans. Le milliardaire a été étonné de la portée sociétale du club, et s'évertue de développer son rôle dans la ville de Marseille.





Questionné dans d'un article du New York Times, McCourt a révélé que ce qui l'avait le plus étonné, "c'est la façon dont cette portée sociétale est incarnée à l'OM" : "Toute la ville de Marseille se rassemble derrière lui." Le natif de Boston a pu mesurer l'attachement des habitants pour l'institution olympienne : "Quelqu'un m'a dit il y a peu de temps, et ça m'est resté, que tout le monde dans la ville de Marseille n'aime pas le football, même si bien sûr beaucoup d'entre eux l'aiment. Mais tout le monde aime l'OM."





"Ce que nous rendons à la communauté est crucial"

McCourt a créé une fondation éducative, en 2017, afin d'aider la ville : "En temps de crise, ce que nous rendons à la communauté est crucial. (...) Nous devons démontrer qui nous sommes, ce que nous défendons. À une époque où certaines des institutions civiles sur lesquelles nous nous appuyions n'ont pas les épaules aussi solides qu'elles les avaient auparavant, le sport apparaît toujours comme un moyen pour nous de travailler ensemble. Cela ne remplace pas le frisson de la victoire, mais cela apporte de l'énergie. Plus vous gagnez, plus vous pouvez avoir d'impact."



Pour rappel, l'OM s'investit dans de nombreuses causes. Il s'est récemment associé avec la plateforme GEEV.