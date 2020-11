Mercato : Dia également sur les tablettes de Lyon ?

Lyon serait entré dans la danse pour recruter Boulaye Dia (24 ans), lors du mercato hivernal.





D'après les renseignements obtenus par Le 10 Sport, le club de Jean-Michel Aulas a activé le dossier menant à l'attaquant rémois. Il pourrait passer à l'action, cet hiver, pour s'attacher ses services. Il pourrait notamment compenser les possibles départs de Memphis Depay ou Moussa Dembélé.



Pour rappel, l'OM est attentif à la situation du joueur depuis l'été dernier. Il ne paraît néanmoins pas avoir lancé son offensive, en vue de janvier. Les dirigeants du stade de Reims seraient enclins à le laisser filer pour un montant compris entre 12 et 15 millions d'euros. Des clubs anglais (Newcastle et Brighton) s'intéresseraient également à son cas.



Cette saison, Dia a joué 8 matchs de Ligue 1 et inscrit 8 buts. Son contrat court jusqu'en 2022.