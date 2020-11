Le Club Africain va régler sa dette de 700 000 euros à l'OM

Le Club Africain n'a toujours pas réglé les 700 000 euros qu'il doit à l'OM, dans le dossier de Saber Khalifa. Les deux clubs se sont toutefois entendus pour que cela soit bientôt fait.





Selon Foot 24, le club tunisien doit toujours 700 000 euros au club phocéen, dans le dossier de l'attaquant. Pour rappel, Khalifa avait été prêté deux années consécutives, avant d'être définitivement transféré en 2016. Le média indique que l'OM a abandonné les pénalités de retard de 186 000 euros et que la dette a été échelonnée, de façon à ce que les Rouge et Blanc voient leur sanction levée et puissent à nouveau recruter.



Pour rappel, Khalifa a disputé 36 matchs, toutes compétitions confondues, sous le maillot phocéen, lors de la saison 2013-2014. Il a été très décevant, n'inscrivant qu'1 but et ne délivrant qu'1 passe décisive.