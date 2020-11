Mercato : Balotelli vers le championnat brésilien ?

Mario Balotelli (30 ans) négocierait avec Vasco de Gama, en vue d'une possible signature.





D'après les éléments recueillis par le Sun, l'ancien attaquant de l'OM est en discussion avec le club brésilien. La rumeur a même été confirmée par son directeur sportif : "Balotelli à Vasco, ce n'est pas un rêve, c'est la pure réalité. Nous travaillons avec Mino Raiola, son agent, pour tenter d'attirer l'un des meilleurs joueurs du monde", a-t-il indiqué.



En grande difficulté la saison à Brescia, Super Mario n'a inscrit que 5 buts en 19 apparitions en Serie A. Il faut rappeler qu'il n'a pas été défendu par son club et par ses supporters, lorsqu'il a été victime d'insultes racistes sur le terrain du Hellas Vérone, fin septembre. On peut imaginer que cela a fortement joué sur sa motivation et ses performances.



À 30 ans, Balotelli devra se secouer, s'il souhaite renouer avec le plus haut niveau. S'il avait fait de belles prestations avec l'OM, il y a deux ans, il paraît aujourd'hui bien loin de ce que son potentiel laissait entrevoir.