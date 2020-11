Mercato : l'Inter Milan dans le coup pour Giroud ?

L'Inter Milan aurait aussi inscrit le nom d'Olivier Giroud (34 ans) sur sa short-list pour renforcer son secteur offensif, lors du mercato hivernal.





Si l'on en croit la chaîne Téléfoot, le club milanais fait de l'attaquant de Chelsea l'une de ses priorités pour son recrutement hivernal. Il envisagerait de lui proposer un contrat de six mois, assorti d'une année supplémentaire en option.



Pour rappel, l'OM figurerait aussi parmi les prétendants à la signature de l'international français. Barré à Chelsea par Timo Werner, il serait également ciblé par Lyon et Bordeaux. Pour autant, s'il compte encore jouer "trois, quatre ou cinq ans" au plus haut niveau, l'ancien Montpelliérain paraît pour l'instant privilégier d'autres options à l'étranger. Il ciblerait "les trois grands championnats" à la Ligue 1.



Cette saison, Giroud n'a disputé que 4 matchs de Premier League et n'a pas inscrit le moindre but.