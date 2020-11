L'Express conseille Caleta-Car à Liverpool

L'Express a communiqué une liste de cinq défenseurs dont les profils pourraient convenir à Liverpool. Duje Caleta-Car (24 ans) y figure.





Le média anglais a choisi cinq défenseurs qui pourraient permettre aux Reds de compenser leurs nombreuses absences, cet hiver. Le quotidien a notamment retenu le joueur de l'OM : "À 24 ans, le Croate cadrerait avec la stratégie de transfert de Liverpool consistant à cibler les joueurs talentueux avec une marge de progression et de développement, bien que la mauvaise forme de Caleta-Car ce terme puisse être une préoccupation", a-t-il publié dans ses colonnes. Les autres noms cités sont Tyrone Mings (Aston Villa), Willi Orban (RB Leipzig) et James Tarkowski (Burnley).



Le média est suffisamment réputé pour que sa proposition soit reprise par de nombreuses sources. Pour rappel, Caleta-Car avait refusé West Ham, lors du mercato estival, souhaitant disputer la Ligue des Champions avec Marseille. Il n'est pas évident qu'il validerait l'idée d'un départ, en janvier, et d'autant plus pour un club où sa place serait, à terme, très incertaine.