LdC : Valbuena forfait pour OM-Olympiakos

Mathieu Valbuena (36 ans) ne fera pas son retour au stade Orange Vélodrome, pour le match OM-Olympiakos.





Petit-Vélo, qui avait fait très mal à l'OM, lors du match aller, s'est fait mal à l'entraînement. "Malheureusement, je me suis blessé à l'entraînement et je vais manquer les prochaines semaines", a-t-il expliqué par le biais de son compte Twitter. Il n'a pas précisé la nature de sa blessure.



Pour rappel, Valbuena a défendu le maillot marseillais de 2006 à 2014, disputant 330 matchs, inscrivant 38 buts et délivré 49 passes décisives. Son premier retour au Vélodrome, sous la tunique lyonnaise, avait été sulfureux.