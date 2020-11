Zubar : "Gerets nous coachait comme s'il était sur le terrain"

Ronald Zubar s'est remémoré son meilleur souvenir à l'OM. Il s'agit tout simplement de son arrivée. Il s'est également remémoré le coaching d'Eric Gerets.





"Mon meilleur souvenir ? Ma signature. Avec la disparition de Pape (Diouf), elle m'est souvent revenue à l'esprit, nous avons pris une photo ensemble, j'avais les yeux émerveillés. Après, j'ai été marqué notamment par deux matches : notre victoire en coupe sur Lyon, le soir où ce sacré Kachkar était là. La folie ! La pelouse vibrait ! J'avais l'impression de vivre un tremblement de terre, ça m'a fait bizarre. Les gens sautaient partout ! Et puis, Liverpool. J'étais remplaçant, mais je l'ai vécu comme un supporter fou sur le banc, avec le but de Mathieu (Valbuena) dans ce temple du foot. Vivre ça, c'est très fort", s'est souvenu l'ancien défenseur dans les colonnes de La Provence.





"Gerets, un grand meneur d'hommes"

Il a également gardé un souvenir particulier d'Éric Gerets : "Un monsieur. Il nous coachait comme s'il était sur le terrain. Un grand meneur d'hommes. À chaque match, on partait à la guerre et lui, il était devant. Il assumait tout. Jamais un mot de travers. Ce qui ne l'empêchait pas, ensuite, dans les vestiaires, de nous faire exploser, quel que soit le statut. Il ne fallait pas se manquer. Si tu ne respectais pas les consignes, tu retournais t'asseoir à côté de lui. Tu voulais toujours bosser plus parce qu'il respectait en encourageant. Aucun ancien joueur ne lui crachera dessus. J'ai beaucoup d'amour pour lui. Le plus grand coach que j'ai connu."



Pour rappel, Gerets a entraîné l'OM de 2007 à 2009. Lors de la première saison, son équipe a terminé 3e après un départ catastrophique. La deuxième année, elle est parvenue à accrocher la 2e place.