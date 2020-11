Lucho : "Tout me manque à Marseille"

Lucho Gonzalez (39 ans) n'a pas oublié l'OM. Le milieu de terrain qui évolue désormais à Paranaense a rappelé son attachement pour le club phocéen.





"Le titre ? Il y a encore des jours où je regarde des vidéos de ce jour-là, du but que j'ai pu marquer. Le stade était plein et il pleuvait. Ce fut une soirée inoubliable pour moi, pour mes coéquipiers et pour toutes les personnes qui travaillaient au club. Tout me manque à Marseille. Je me sentais bien là-bas, les gens étaient toujours gentils avec moi. Je ne doute pas que je reviendrai au club à un moment donné. Je veux redécouvrir le nouveau Vélodrome. Je continue de suivre les matchs. Quand on garde un bon souvenir d'un club, on en devient supporter. C'est ce qui m'est arrivé", a déclaré l'Argentin à OM News.



Lucho Gonzalez a marqué 21 buts et délivré 21 passes décisives en 124 apparitions sous la tunique olympienne, entre 2009 et 2012.