Zubar : "Le déni sur le coronavirus, c'est scandaleux"

Ronald Zubar a poussé un coup de gueule sur la Covid-19. Il pense que les gens ont tort de le prendre à la légère.





"Je l'ai attrapé en septembre, en me demandant d'où ça venait. Pratiquement une semaine de migraines, de courbatures, sans perte du goût ni de l'odorat. Ça m'a épuisé. Après, tu espères ne pas le donner à tes proches, tu restes prudent, tu respectes les consignes, pour avoir la conscience tranquille. Ça n'arrive pas qu'aux autres", a-t-il lancé dans les colonnes de La Provence.





"J'ai fait des insomnies après la mort de Pape Diouf"

Et de poursuivre : "Je comprends la gravité que ça prend pour ceux qui sont asthmatiques ou touchés par des pathologies comme le diabète qui aggravent les choses. Je suis choqué que certains prétendent que ce n'est pas grand-chose. Ma soeur est infirmière, pendant la première vague, elle était épuisée, réquisitionnée et voyait peu sa famille. Alors le déni, c'est scandaleux. Et puis, nous avons perdu Pape Diouf. J'ai fait des insomnies après sa mort. Et nous n'avons même pas pu lui rendre hommage. Ma mère était en larmes."



Pour rappel, Pape Diouf est décédé au Sénégal, à l'âge de 68 ans, le 31 mars dernier.